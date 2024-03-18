بعد إيقاف حكمي مباراة الأهلي والبنك.. قرار عاجل من الخطيب

الإثنين، 18-03-2024
11:30 ص
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الثنائي محمود البنا ومحمد الحنفي، بسبب أخطاء تم ارتكابها في مباراة الأهلي والبنك الأهلي
الأخيرة.
لم يمر قرار لجنة الحكام دون مناقشة دقيقة لما قام به الثنائي التحكمي، حيث تم الاتفاق على إيقاف البنا لمدة ثلاثة أسابيع بعد استئناف الدوري، وذلك بسبب عدم اتباعه الإجراءات الصحيحة في موقف يتعلق بلمسة اليد على أيمن أشرف، بالإضافة إلى عدم استدعائه الحكم الفيديو (VAR) لمشاهدة اللقطة بشكل صحيح.
أما بالنسبة للحكم محمد الحنفي، فتم اتخاذ قرار بإيقافه لأجل غير مسمى، وذلك نظرًا لعدم أتباعه للإجراءات اللازمة في الحالات المثيرة للجدل خلال المباراة.
بينما كانت العقوبة الصادرة ضد محمود البنا تتمثل في إيقافه لثلاثة أسابيع، إلا أن هناك تفاصيل دقيقة تبرز أهمية القرار الصادر.
عدم الالتزام بالإجراءات: كانت اللقطة المثيرة للجدل تتعلق بلمسة اليد على أيمن أشرف، حيث لم يقم البنا بتطبيق الإجراءات الصحيحة في التحكيم، مما أثر بشكل كبير على سير اللعبة ونتيجتها.
عدم استدعاء الفيديو للتحكيم (VAR): من بين الأخطاء التي وقع فيها البنا، عدم استدعائه لنظام التحكيم بالفيديو (VAR) لمشاهدة اللقطة، مما تسبب في عدم تصحيح القرارات الخاطئة وفقاً لقواعد اللعبة.
بالنسبة للحكم محمد الحنفي، فإن القرار الصادر بإيقافه لأجل غير مسمى جاء نتيجة لتقصيره في تطبيق الإجراءات اللازمة خلال المباراة.
تقصير في الحالات المثيرة للجدل: على الرغم من وجود لقطات مثيرة للجدل خلال المباراة، إلا أن الحنفي لم يتبع الإجراءات الصحيحة للتأكد من صحة القرارات المتخذة، مما أدى إلى تراكم الأخطاء وتأثيرها على نتيجة المباراة.
بناءً على ما تم ذكره، فإن قرارات لجنة الحكام تجاه الثنائي محمود البنا ومحمد الحنفي تبرز أهمية احترام الإجراءات والقوانين المتعلقة بالتحكيم في كرة القدم، وتأكيد على ضرورة تطبيقها بشكل صحيح لضمان عدالة اللعبة ونزاهتها.
ويتردد داخل جدران النادي الاهلي ان محمود الخطيب
رئيس النادي سيتقدم بطلب لاتحاد الكرة لاعادة المباراة نظران لوقوع خطأ من حكام المباراة مما ادا إلي خسارة النادي الاهلي للمباراة.