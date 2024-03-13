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تعليق صادم من "شوبير" بعد تلقي شباك نجله ٤ أهداف من البنك الأهلي

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شوبير
الأربعاء، 13-03-2024 10:56 ص


علق الاعلامي أحمد شوبير علي هزيمة الاهلي 4 اهداف مقابل 3 امام البنك الاهلي .
وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :" الحمد لله في السراء والضراء ".
نجح فريق البنك الأهلي في الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وسجل موديست هدف الأهلي الأول في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، ورد عليه كريم بامبو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 7 من انطلاق المباراة. ونجح سليم في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بعد تمريرة طويلة من مصطفى شوبير ليخطأ مدافع البنك الأهلي أثناء ارجاعه الكرة لأبو جبل ليقتنصها رضا سليم ويسجل الهدف الثاني للمارد الأحمر، لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

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