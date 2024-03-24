كهربا يكشف سبب كره شيكابالا للأهلي





حلّ لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، ضيفًا على برنامج "أسرار" تقدّمه الإعلامية "أميرة بدر"، على شاشة النهار، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على سداده الغرامة لنادي الزمالك قائلًا: "موضوع الغرامة كنت هطول شوية اقعد سنتين تاني وكابتن حسين لبيب شخصية محترمة وقربنا المسافات وربنا سدد في الوقت المناسب".

وقال محمود كهربا،: "احنا كرجالة بنعرف نجيب فلوس، وقلت اشتري نفسي ومكنتش هدفع وأكمل كورة كده، والموضوع يطول في المحكمة شوية وبعدها اعتزل، عشان الموضوع أنا مظلوم فيه، ومش حق حد عندي، وفيه ناس ساعدتني في الغرامة لأن الناس بتحب الأهلي أوي وبيحبوا كهربا أوي، لأني بطبيعتي وراضي".

علّق محمود عبدالمنعم كهربا، على سر مشاحنات لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا مع جماهير النادي الأهلي.

وقال: "أنا طبعي لا أتحدث عن لاعيبه خارج النادي الأهلي"، لافتًا: "جمهورنا عمره ما بيغلط في حد وكان فيه سوابق قديمة بين جمهور الأهلي وشيكابالا".

وأوضح كهربا أن شيكابالا كان زميلاً له في فترة لعبه بـ الزمالك، ودائمًا الجمهور يعرف ما الذي يعصب اللاعب الذي من الممكن أن يحدث الفارق في المباراة، مُعقبًا: "هما بيعرفوا يعصَّبوا شيكابالا".

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على أزمته مع كابتن مجدي عبد الغني قائلًا: "مضيت على بياض حبا في نادي الزمالك عشان اطلع إعارة لاتحاد جدة السعودي، وملوا العقد في 2017 وحطوا فيه 4 سنين، واتوثق في 2018، والمسئول عن ده كابتن مجدي عبد الغني، وميعرفش حاجة عن حب وخير الأهلي عليه، ومصلحته أهم من حبه للأهلي، وليه انا شاب ليه تظلمني وانا من دور ولادك، ومصالح بينه وبين ناس كتير، وجريت ورا حقي وده اللي خلص عليا، وشهد وبصم ومضى ضدي، ومواجهتوش لان حقى عند ربنا، وكل يوم وطول العمر بقول حسبي الله ونعم الوكيل".

وقال محمود كهربا،: "انا بالانجازات اللي وصلتلها دلوقتي اكيد انا مش ظالم، وربنا كرمني، وانا عيل صغير بالنسباله وهرد عليه اقوله ايه، وعمره ما يعرف يرد عليا بحاجة، اتظلمت ظلم وحش اوي، وربنا جابلي حقي الحمدلله، وأحمد مجاهد في نفس مركب مجدي عبد الغني، وطول حياتي مشتمتش الزمالك، وبحترمهم جدًا، ولازم يعرفوا اني مظلوم، ولما غلط كنت في النادي، وغلطوا في أهلي، وأنا دخلت للزمالك مبلغ كبير في الإعارات حوالي 84 مليون في الوقت ده".

محمود كهربا: الأهلي معندوش فكرة النجم الأوحد.. وكنت في الزمالك «النجم» وبالأرقام

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على الأزمة بين شيكابالا وجماهير النادي الأهلي قائلًا: "وجهة نظري مبحبش أتكلم عن لاعبين خارج النادي الأهلي، وطالما مش زميل ليا، وكان فيه مشاكل بين شيكابالا والجمهور، وأنا صاحبت شيكابالا، والجمهور بيعرف يعصب اللاعب، وعارفين الدخلة بتاعته وازاي يضايقوه، وجمهور الأهلي عمره ما يغلط في حد، ودي سابقات بين الجمهور وشيكابالا، معرفش مضى للأهلي ليه قبل كده، والأهلي طموح لأي لاعب في مصر وأفريقيا، وحلم لأي حد يلبس تيشيرت الأهلي".

وقال محمود كهربا،: "ماتشات الديربي لازم نكسبها، واحنا في الأهلي بنبقى داخلين عشان نكسب الماتش، لكن موضوع إن لاعبى الزمالك بيتربى جواها كره الأهلي، ده ما أعرفوش، واحنا في الأهلي عندنا سيستم إننا روح جماعة، مش روح النجم الأوحد، وأنا في الزمالك كنت أنا ساعتها النجم مش شيكابالا، وده ثقة مش غرور، ولعبي وأرقامي بيقولوا كده، إني كنت أحسن، وهو في حتة، وأنا في حتة".