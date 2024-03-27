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الزمالك يخرج عن صمته ويكشف ما حدث في غرامة كهربا

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كهربا
الأربعاء، 27-03-2024 12:45 م


أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك أن مجلس نادي الزمالك حصل على حقوقه كاملة فى غرامة  نجم الاهلي محمود عبد المنعم "كهربا.
وكتب المندوه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "بصفتي أمينا لصندوق نادي الزمالك أؤكد بأن كل ما يثار من جديد حول الغرامة التي حصل عليها النادي من اللاعب محمود كهربا غير صحيح بالمرة".
وأضاف: "وكما أكد المجلس بقيادة الكابتن حسين لبيب في بيانه الرسمي عقب تسلم الغرامة فإن نادي الزمالك حصل على حقوقه كاملة حتى آخر يوم لدفع الغرامة، وأن كل ما يثار خلال هذه الفترة يهدف إلى تشتيت الجماهير وفريق الكرة الذي يستعد لخوض مباريات مهمة في الكونفدرالية والدوري".
وأشار: "لا تلتفتوا لمثل هذه الشائعات وثقوا في مجلس إدارتكم وساندوا فريقكم حتى الحصول على البطولة القارية ومجلس الإدارة لن يقف مكتوف الأيدي وسيتصدى لمثل هذه المحاولات بكل قوة".

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