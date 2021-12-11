منتخب مصر يفوز على الأردن 3-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب (تفاصيل)

السبت، 11-12-2021
04:01 م
تأهل منتخب مصر
إلى نصف نهائى بطولة كأس العرب
بالدوحة، بعدما
حقق فوزا صعبا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم
باستاد الجنوب ضمن منافسات ربع نهائى البطولة، ليواجه منتخب مصر
نظيره التونسى الأربعاء
المقبل فى نصف النهائى.
انتهى الوقت الأصلى من عمر مباراة مصر والأردن، بالتعادل
الايجابى بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافى، ونجح أحمد رفعت فى تسجيل الهدف
الثانى فى الدقيقة 99، قبل أن يضيف مروان داوود الهدف الثالث للفراعنة فى الدقيقة
120 من عمر اللقاء.
وألغى الحكم الهندوراسى ركلة جزاء احتسبها لمنتخب مصر
فى
بداية الشوط الإضافى الأول لصالح زيزو بعد عرقلته من حارس الأردن يزيد أبو ليلة.
بدأ منتخب مصر
المباراة بتشكيل يضم كلا من، "محمد الشناوى
وأحمد ياسين ومحمود الونش وعمر كمال وأحمد فتوح وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين فيص.
ومصطفي فتحي وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى".بينما يجلس على دكة بدلاء منتخب مصر
فى مباراة الأردن كل من: "محمد صبحي ومحمود جاد ومروان داوود وأحمد رفعت ومهند
لاشين ومحمد عبد المنعم وأسامة فيصل ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف".
شهدت بداية المباراة حماسا كبيرا من جانب لاعبى منتخب مصر
،
ولجأ الفراعنة للضغط من الدقائق الأولى بحثا عن هدف مبكر، ونجح مصطفى فتحى فى تهديد
مرمى الأردن فى الدقيقة 5 ولكن الحارس ينقذ مرماه.
وفى الدقيقة 10 جاء الرد من المنتخب الأردنى بهجمة مرتدة
سريعة على مرمى الفراعنة انتهت بتسديدة على مرمى محمد الشناوى نجح الحارس الدولى فى
التصدى لها.
وتمكن منتخب الأردن من تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 12 بتوقيع
يزن النعيمات من تسديدة قوية سكنت مرمى محمد الشناوى، وفى الدقيقة 20 كاد مهاجم الأردن
يسجل الهدف الثانى من تسديدة أرضية نجح الشناوى فى ابعادها خارج الملعب.
ونشط منتخب مصر
فى المقابل عن طريق مصطفى فتحى وأحمد فتوح
وعمرو السولية من خلال التصويب لتهديد المرمى الأردنى لكن دون خطورة حقيقية، بينما
منع الشناوى هدفا محققا فى الدقيقة 27 للاردن بعدما تصدى لتصويبة صاروخية "فى
المقص" كادت تعلن تقدم النشامى بهدفين.
وفى الدقيقة 38 تنقذ العارضة والقائم هدفا جديدا لمنتخب الأردن
من تسديدة قوية على أعتاب منطقة الجزاء، وفى المقابل أنقذ حارس الأردن هدفين مؤكدين
لمصطفى فتحى وحسين فيصل فى الدقيقتين 42 و43 ، وفى الدقيقة 45 ينجح مروان حمدى فى ادراك
التعادل للفراعنة فى الدقيقة 45 لينتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابى.
ومع بداية الشوط الثانى، أهدر منتخب مصر
هدفا محققا بعدما
مرت الكرة من أمام قدم حسين فيصل أمام المرمى الأردنى الخالى دون أن يحولها داخل الشباك،
وفى الدقيقة 53 أخطأ محمود الونش فى تقدير الكرة وكاد يكلف الفراعنة هدفا ثانيا بعدما
انقض يزن النعيمات على الكرة وراوغ الونش وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن للشناوى
بسنتيمترات.
وأجرى كيروش أول التغييرات لمنتخب مصر
فى الدقيقة 58 بنزول
محمد شريف بدلا من حسين فيصل، كما أجرى كيروش تغييرين أخرين بنزول أفشة ومهند لاشين
فى الدقيقة 72 بدلا من مصطفى فتحى وحمدى فتحى ، وسيطر الفراعنة على مجريات الأمور بحثا
عن الهدف الثانى.
وفى الدقيقة 80 أنقذ الونش هدفا محققا لمنتخب الأردن بعدما
منع مهاجم النشامى من الانفراد بمرمى الشناوى وتسديد الكرة فى الشباك ليحافظ على التعادل
بهدف لكل فريق.
وفى الدقيقة 89 يرفض زيزو هدية عمرو السولية أمام المرمى
الأردنى بعدما أرسل الأخير كرة طولية داخل منطقة جزاء النشامى ، وضعت زيزو فى مواجهة
مرمى الأردن مباشرة لكنه يضع الكرة برأسه خارج الملعب بغرابة شديدة، لينتهى الوقت الأصلى
بالتعادل 1-1.
المنتخب المصرى كان قد تمكن من التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة،
بعد تعادله في المباراة الأخيرة المثيرة أمام الجزائر بهدف لكل فريق، ولكن الفراعنة
تأهلوا بسبب قانون اللعب النظيف.
على الجانب الآخر، المنتخب الأردني وصل إلى ربع نهائي البطولة
بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، وسيعمل النشامى على
مواصلة الأداء القوى في البطولة والذهاب إلى أبعد نقطة ومحاولة إقصاء الفراعنة.