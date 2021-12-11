تشكيل منتخب مصر في مواجهة الأردن اليوم.. وقناة مصرية تنقله

السبت، 11-12-2021
10:07 ص
يواجه منتخب مصر
منافسه الأردن اليوم في تمام الساعة الخامسة
مساء علي ملعب استاد الجنوب بدولة قطر، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب،عبر قناة أون تايم سبورت و بي ان سبورت وقناة الكأس.
ويسعي منتخب مصر
بقيادة كارلوس كيروش لمواصلة الأداء الجيد
في بطولة كأس العرب أملا في تحقيق اللقب .
ومن المتوقع أن يبدأ "كيروش" تشكيل منتخب مصر
كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد فتوح - أحمد ياسين - محمود الونش - عمر كمال
عبد الواحد
الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد «زيزو» (محمد
مجدي أفشة)
الهجوم: حسين فيصل - محمد شريف - مروان حمدي