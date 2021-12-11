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تشكيل منتخب مصر في مواجهة الأردن اليوم.. وقناة مصرية تنقله

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مصر
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السبت، 11-12-2021 10:07 ص
يواجه منتخب مصر منافسه الأردن اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب استاد الجنوب بدولة قطر، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب،عبر قناة أون تايم سبورت و بي ان سبورت وقناة الكأس.
ويسعي منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش لمواصلة الأداء الجيد في بطولة كأس العرب أملا في تحقيق اللقب .
ومن المتوقع أن يبدأ "كيروش" تشكيل منتخب مصر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد فتوح - أحمد ياسين - محمود الونش - عمر كمال عبد الواحد
الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد «زيزو» (محمد مجدي أفشة)
الهجوم: حسين فيصل -  محمد شريف - مروان حمدي
 

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