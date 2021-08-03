البرزايل يتأهل إلى نهائي كرة قدم أولمبياد طوكيو

الثلاثاء، 03-08-2021
01:26 م
تأهل المنتخب البرازيلي، إلى نهائي
دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام
حاليا في العاصمة اليابان
ية طوكيو بالفوز على المكسيك
بركلات الترجيح ٤/١.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى
ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للبرازيل.
وسيطر المنتخب البرازيلي على مجريات المباراة بالكامل، دون ترجمتها لأهداف،
حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 62% مقابل 38 للمكسيك.
وكانت البرازيل تأهلت إلى هذا الدور، بالفوز على مصر بهدف نظيف، فيما فازت
المكسيك
على كوريا الجنوبية 6 ـ 3.
ومن المقرر، أن تلتقي البرازيل بالفائز من مواجهة إسبانيا واليابان
المقامة
حاليا، في نهائي
طوكيو 2020.