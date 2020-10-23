الجمعة، 23-10-2020
11:29 ص
محمد عبد الحارس
ينطلق معسكر المنتخب
القومي، استعدادًا لمباراتي توجو المحدد لهما الرابع عشر والسابع عشر في نوفمبر المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، في أول الشهر المقبل، بدون لاعبي الأهلي والزمالك.
يأتى ذلك فى ظل اقتراب الأهلى من التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوز فى مباراة الذهاب على الوداد المغربي بهدفين دون رد، وتعديل موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي في إياب نصف النهائي وإقامتها في الأول من نوفمبر المقبل، وإقامة نهائى دورى الأبطال في السادس من الشهر ذاته.
جدير بالذكر أن الجهار الفنى أعلن بالأمس قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين للمعسكر المقبل، وشملت القائمة خمسة لاعبين هم: محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد حجازى لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني.