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مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: بيخاف على نفسه وبيستنى الكورة لما تجيله

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مفيد فوزي وصلاح
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الخميس، 06-05-2021 12:20 م المصريون

انتقد الإعلامي الكبير مفيد فوزي، أداء النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه يخاف على نفسه من الإصابات ولا يشترك في أرضية الملعب مع خصومه.
وقال "فوزي" في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، عن "صلاح"،: "موهبة مصرية عظيمة، لكنه يخاف على جسمه من أي حادث مفاجئ، وبيستنى الكورة لما تيجي ويشوط".
وأضاف "محمد صلاح ممكن يعمل لعبة عظيمة، لكنه لا يشتبك مع أحد لأنه يخشى على نفسه من الإصابة، أقول هذا الكلام وأعترف أنني أُمي في كرة القدم، لكني أصف ما أراه".
 

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