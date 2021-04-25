تصريحات صادمة من كلوب بعد «خيبة الأمل»

الأحد، 25-04-2021
02:12 م
كشف يورجن كلوب
المدير الفني لـ ليفربول
الإنجليزي عن رأيه
في سر أزمة الفريق في ظل تدهور الأداء خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها أمس عقب
التعادل امام نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة
الدوري الإنجليزي.
وقال يورجن كلوب
، إن فريقه لا يستحق التأهل إلى دوري أبطال
أوروبا بعدما تعادل مع نيوكاسل يونايتد.
وأكد كلوب
في تصريحات
لـ وكالة الانباء البريطانية “ بي ايه ميديا ” أن وضع الفريق اصبح حرج للغايه
حيث انه يعاني من أزمة هجومية لابد من حلها.
وأضاف أن اللوم يقع على اللاعبين والجهاز الفني للفريق لذلك
يجب الاعتراف بالأمر.
وأكمل أن " الأمر لا يتعلق بالمعجزات مشددا ان العمل
الجاد والتركيز لابد ان يكونا سلاح الفريق لتخطي تلك المرحلة الصعبة
وتابع ان نتائج الفريق مخيبة للآمال ولكنه يسعى لحل تلك الأزمة
مشددا ان الامر ليس سهل قائلا “ في مثل تلك النتائج لن يقطع شوط كبير للأمام .