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محمد صلاح يفجر مفاجأة عن إمكانية تجديد عقده مع ليفربول

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صلاح
 
السبت، 01-05-2021 02:07 م

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن مستقبله مع ناديه خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر، أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، في صيف 2023.
وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: "تجديد عقدي مع ليفربول؟ لا أحد يتحدث معي بشأن هذا الأمر، لذا لا يمكنني قول الكثير عنه".
وأضاف: "لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء، لذلك أنا لا أعرف".
وتابع: "قلت من قبل إنني أريد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مجددًا، وأريد الفوزبدوري أبطال أوروبا مرة أخرى أيضًا".
كما تحدث محمد صلاح عن إنجازه الأسطوري مع الريدز، في مسابقة الدوري الانجليزي “ بريميرليج”.
وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم، في مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد هدفه في شباك فريق نيوكاسل، الأسبوع الماضي.
وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزها موقع ليفربول الرسمي:" أنا فخور بتسجيل أهداف لنادي مثل ليفربول".وتابع محمد صلاح: “الرقم القياسي في الدوري الانجليزي الممتاز هو شيء كبير بالنسبة لي وشيء يجعلني فخور، أنا فقط بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد وتحقيق المزيد للنادي ولنفسي”.
" أشكر لاعبي ليفربول أيضا، يحاولون مساعدتي،  طوال الوقت وإعطائي الكرة أمام المرمى، لذلك أريد أن أشكرهم أيضا على هذا الإنجاز، إنهم جزء كبير منه".
 

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