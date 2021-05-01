محمد صلاح يفجر مفاجأة عن إمكانية تجديد عقده مع ليفربول

السبت، 01-05-2021
02:07 م
تحدث الدولي المصري محمد صلاح
، نجم ليفربول
الإنجليزي، عن
مستقبله مع ناديه خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر، أن ينتهي عقد محمد صلاح
مع ليفربول
، في صيف
2023.
وقال محمد صلاح
في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: "تجديد
عقد
ي مع ليفربول
؟ لا أحد يتحدث معي بشأن هذا الأمر، لذا لا يمكنني قول الكثير عنه".
وأضاف: "لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء، لذلك
أنا لا أعرف".
وتابع: "قلت من قبل إنني أريد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي
مجددًا، وأريد الفوزبدوري أبطال أوروبا مرة أخرى أيضًا".
كما تحدث محمد صلاح
عن إنجازه الأسطوري مع الريدز، في مسابقة
الدوري الانجليزي “ بريميرليج”.
وأصبح محمد صلاح
أول لاعب في تاريخ ليفربول
يسجل 20 هدفا
أو أكثر في 3 مواسم، في مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد هدفه في شباك فريق نيوكاسل،
الأسبوع الماضي.
وقال محمد صلاح
في تصريحات أبرزها موقع ليفربول
الرسمي:"
أنا فخور بتسجيل أهداف لنادي مثل ليفربول
".وتابع محمد صلاح
: “الرقم القياسي في
الدوري الانجليزي الممتاز هو شيء كبير بالنسبة لي وشيء يجعلني فخور، أنا فقط بحاجة
إلى مواصلة العمل الجاد وتحقيق المزيد للنادي ولنفسي”.
" أشكر لاعبي ليفربول
أيضا، يحاولون مساعدتي، طوال الوقت وإعطائي الكرة أمام المرمى، لذلك أريد
أن أشكرهم أيضا على هذا الإنجاز، إنهم جزء كبير منه".