"محمد صلاح" يكشف عن مفاجأة.. هل تنتهي بمغادرته ليفربول؟

الأحد، 02-05-2021
09:27 م
فتحي مجدي
كشف النجم المصري محمد صلاح
، أنه "لا أحد يتحدث معه" بشأن تجديد عقده مع ليفربول
حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ويستمر عقد صلاح مع "الريدز" حتى صيف 2023 ، لكن مستقبله معه لايزال غير واضح وسط تقارير عن اهتمام محتمل من ريال مدريد وبرشلونة لضمه إلى صفوفهما.
وكان صلاح صرح في السابق بأنه قد يغادر ليفربول
في الصيف، قائلاً "سنرى ما سيحدث" عندما سئل عن وضعه في مارس.
لكن من الواضح أن إدارة ليفربول
لم تبد الاهتمام لتجديد عقد.
قال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أحد يتحدث معي عن (عقد جديد)، لذا لا يمكنني قول الكثير عن ذلك. لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء لذلك أنا لا أعرف".
وسجل صلاح، 123 هدفًا في 198 مباراة مع الريدز، مما ساعدهم على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ودوري الأبطال في عام 2019.
ويريد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا الحصول على الكأسين مرة أخرى في المستقبل القريب.
وأضاف: "لقد قلت من قبل أنني أريد الفوز بالدوري الممتاز مرة أخرى، أريد الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى. إنه لأمر رائع أن أفوز، أنا فقط أحاول الفوز بها مرارا وتكرارا. جزء من مهمتنا هو الفوز بالجوائز".
لم يتضح بعد ما إذا كان صلاح سيتابع تحقيق هذه الأهداف في ليفربول
الموسم المقبل، لكنه أصر في يناير الماضي على أنه لا يزال ملتزمًا بنسبة 100 في المائة حتى اللحظة الأخيرة من عقده.
وصرح لقناة TV2 النرويجية: "إذا سألتني، أقول إنني أريد البقاء لأطول فترة ممكنة، لكن كما قلت من قبل، فإن الأمر في يد النادي".
وأضاف: "سأقدم دائمًا 100 في المائة حتى اللحظة الأخيرة في هذا النادي وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب. أريد أن أمنح 100 في المائة للأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت".