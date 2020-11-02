الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تحذر مواطنيها في هذه الدولة

«شكري» يرد على تصريحات «ترامب» بإمكانية تفجير سد النهضة

العاهل السعودي يعزي رئيس هذه الدولة

مفاجأة.. موسيماني يستقدم مواطنه العالمي لدعم هجوم الأهلي

يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!

وفيات كورونا تتخطى الـ 1.2 مليون شخص في العالم

أول صور من حفل زفاف الفنانة درة على هاني سعد

شاهد.. مصري يهشم 56 سيارة في إيطاليا

قرار عاجل بحق سائق الميكروباص في حادث البدرشين

الإيداع بدار رعاية.. قرارات قوية بحق طفل المرور

ADS
 

مفاجأة.. موسيماني يستقدم مواطنه العالمي لدعم هجوم الأهلي

pitso-2
مفاجأة.. موسيماني يستقدم مواطنه العالمي لدعم هجوم الأهلي
 
الإثنين، 02-11-2020 09:17 م الطيب حسين
كشفت تقارير صحفية في جنوب إفريقيا، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قرر استقطاب لاعبًا عالميًا من صن داونز لدعم هجوم القلعة الحمراء.

وذكرت صحيفة " Citizen " الجنوب افريقية، أن الأهلي المصري سيحصل على توقيع جاستون سيرينو صانع العاب نادي صن داونز مقابل 3 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن الاعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال أيام.


يأتي هذا بعد الأداء الجيد الذي ظهر به المدرب الجنوب الإفريقي رفقة الأهلي، حيث قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط إشادة من جميع المتابعين. 
 

إقرأ ايضا

فيروس كورونا

11 لاعبًا.. كورونا يضرب نادي أياكس أمسترادام

received_1022734111505993

الاصابات تضرب صفوف المنتخب قبل مواجهة توجو

received_693438054613987

"عبدالحفيظ " يوجه رسالة لأحمد فتحي

أخبار متعلقة

202010110848434843

شوبير: "موسيمانى" رجع للأهلى مستواه المعهود

280

صن داونز يفاجئ موسيماني بهذا الأمر قبل لقاء الوداد

20201010092054634

موسيماني يفجر مفاجأة صادمة: هذا اللاعب خليفة "أبوتريكة"

20201004090544544

موسيماني يحشد كتيبة من النجوم للقاء بيراميدز

موسيماني-4

موسيماني يجهز مفاجأة غير سارة لـ عبدالله السعيد

525

أول قرار لـ "موسيمانى" قبل مواجهة بيراميدز