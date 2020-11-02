مفاجأة.. موسيماني يستقدم مواطنه العالمي لدعم هجوم الأهلي

الإثنين، 02-11-2020
09:17 م
الطيب حسين
كشفت تقارير صحفية في جنوب إفريقيا، أن بيتسو موسيماني
، المدير الفني للنادي الأهلي، قرر استقطاب لاعبًا عالميًا من صن داونز لدعم هجوم القلعة الحمراء.
وذكرت صحيفة " Citizen " الجنوب افريقية، أن الأهلي المصري سيحصل على توقيع جاستون سيرينو صانع العاب نادي صن داونز مقابل 3 مليون دولار.
وقالت الصحيفة إن الاعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال أيام.
يأتي هذا بعد الأداء الجيد الذي ظهر به المدرب الجنوب الإفريقي رفقة الأهلي، حيث قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط إشادة من جميع المتابعين.