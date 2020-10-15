صن داونز يفاجئ موسيماني بهذا الأمر قبل لقاء الوداد

الخميس، 15-10-2020
07:00 م
الطيب حسين
يبدو أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
المدير الفني للأهلي، على موعد سار خلال الأيام المقبلة.
جاء هذا بسبب قيادته لفريقه السابق صنداونز الجنوب إفريقي.
وفي التفاصيل أن إدارة دوري كرة القدم ببلاده اختارته ضمن 3 مرشحين من أجل الفوز بجائزة مدرب العام.
ويتنافس على الجائزة كل من إيريك تينكلر المدير الفني لنادي ماريتزبورج يونايتد، وإرنست ميدندورب المدير الفني السابق لنادي كايزر تشيفز.
وحقق صندانوز الثلاثية المحلية في الموسم الماضي تحت قيادة موسيماني
، حيث حصل على الدوري، والكأس بالإضافة إلى كأس الثمانية الكبار.
وموسيماني
يتواجد حاليًا في المغرب رفقة الأهلي من أجل مواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.