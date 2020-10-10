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موسيماني يحشد كتيبة من النجوم للقاء بيراميدز

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موسيمااني
 
السبت، 10-10-2020 07:57 م الطيب حسين
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.


خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني.

خط الوسط: محمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو ديانج، وأحمد الشيخ، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.

خط الهجوم: أليو بادجي، وجونيور أجايي.

 

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