موسيماني يحشد كتيبة من النجوم للقاء بيراميدز

السبت، 10-10-2020
07:57 م
الطيب حسين
أعلن بيتسو موسيماني
، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز
المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني.
خط الوسط: محمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو ديانج، وأحمد الشيخ، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.
خط الهجوم: أليو بادجي، وجونيور أجايي.