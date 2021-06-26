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مفاجأة.. ليفربول يطيح بصلاح وماني من أجل مبابي

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السبت، 26-06-2021 10:14 ص

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت صحيفة “ ماركا” الإسبانية، أنه في الوقت الذي لا يبدو فيه أن ريال مدريد أكثر الفرق المهتمة بضم مبابي، سيكون قادرًا على جلبه هذا الصيف، فإن نادي ليفربول استفسر حول إمكانية التعاقد مع اللاعب بالفعل من ناديه باريس سان جيرمان.
وأشارت الصحيفة أن هدف باريس سان جيرمان هو تجديد عقد مبابي، ولا يرغبوا نهائيًا في بيعه، أو تركه يرحل مجانًا عن الفريق الصيف المقبل.
وينتهي عقد كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل 2021-2022.
وأكدت الصحيفة أن نادي ليفربول لن يستطيع التعاقد مع مبابي هذا الصيف، فهو لن يستطيع توفير المبلغ المالي الخاص بالصفقة، لذا فأنه سيتوجب عليه بيع لاعبين، والأقرب هما الثنائي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.
وأردفت" ماركا" أن نادي ليفربول يسعى لعملية إحلال وتجديد للفريق خاصة في المراكز الهجومية، بعد معاناة الفريق الموسم المنقضي وسوء مستوى صلاح وماني على حد وصفها في بعض فترات الموسم.
وبحسب الصحيفة، فإن صلاح هو الأقرب للبيع من قبل نادي ليفربول، لأنه يتمتع بأداء ثابت أكثر من ماني، لكن تكمن المشكلة في عدم استطاعة الأندية على توفير مبلغ شرائه والذي سيكون كبيرًا بالنظر لعمره.

وأشارت الصحيفة أنه  ليس من الواضح ما إذا كان قد تمت مناقشة صفقة تبادل بين ليفربول وباريس سان جيرمان ، والتي تتضمن أحدهما أو كلاهما ماني وصلاح ، لكن من الواضح أن الريدز يستعدون لمستقبل طويل الأجل بدونهما.
وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول بنهاية موسم 2022-2023.
 

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