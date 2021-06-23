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ليفربول يحرم صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

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الأربعاء، 23-06-2021 06:48 م

أكد مات ماكمان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، أن الريدز، يرفض مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو.
وقال مات ماكمان في تصريحات صحفية، إن الحديث عن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، قد يخلق توترات مع الاتحاد المصري لكرة القدم".
وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول:" سنترك لـ الاتحاد المصري لكرة القدم حق إصدار بيان بشأن موقف محمد صلاح من أولمبياد طوكيو".
واختتم:" كل ما قالته مصر حتى الآن بشأن مشاركة  محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، صحيح".
كان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد رفض نادي ليفربول “حتى الآن”، مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو".
وقال أحمد مجاهد  في تصريحات تلفزيونية، أمس، الثلاثاء:" حدث حوار مع محمد صلاح خلال تواجده في معسكر منتخب الأول، وأكد أنه  مستعد للمشاكة رفقة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو".
وتابع مجاهد:" خاطبنا نادي ليفربول، وقلنا لهم أننا سنؤكد مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو عقب القرعة، لكنهم قالو لنا أن القرار يعود إلى الجهاز الفني".
وأشار مجاهد:" ليفربول لم يرحب بعد ذلك بفكرة مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع اللاعبين الأفارقة في الفريق".
وأكمل:" محمد صلاح يحاول إقناع ليفربول في الوقت الحالي بفكرة مشاركته في أولمبياد طوكيو، والرد النهائي، سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة".
 

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