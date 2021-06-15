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شاهد.. صلاح يحسم جدل انفصاله عن زوجته بعد حذف صورها من حسابه

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صلاح
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الثلاثاء، 15-06-2021 02:15 م

حسم النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الجدل حول انفصاله عن زوجةه، عقب حذف صورها من على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وكان أنباء ترددت عن انفصال "صلاح" عن زوجةه بعد حذف صورها معه ، لكن لم يتم التأكد من هذه الأنباء أو نفيها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي محمد صلاح، المحترف، مع بعض أفراد أسرته خلال قضائه إجازته في مصر، وتظهر في الصورة زوجةه معه ومع عائلته.
وذكر مصدر مقرب من عائلة صلاح أن اللاعب يتواجد في منطقة الجونة وقيامه بنشر صور تجمعه بالفنانين، هو أمر طبيعي، ولا توجد أي خلافات بين اللاعب وزوجةه.
وطاردت اللاعب عدة إشاعات حول ارتباطه بعلاقة عاطفية مع إحدى الفنانات، وجاء ذلك عقب تحدث وسائل الإعلام عن موقف وصفته بـ “غير مفهوم” من النجم محمد صلاح، عندما أقدم على حذف كل الصور التي تظهر بها زوجةه، أم ابنتيه، ماجي صادق، وهو ما فسره البعض بوحود خلافات وصلت للانفصال.

 

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