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شاهد.. صلاح يصدم الجميع بلون لحيته المفاجئ

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صلاح
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الخميس، 24-06-2021 12:06 ص

أحدث محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، صدمة لدى العديد من الجمهور، عقب نشر صورة له أظهرت لون لحيةه بعد أن صبغها.
ونشر "صلاح" صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة له ظهر فيها بـ"لوك" جديد.
ويظهر محمد صلاح في الصورة الجديدة وقد صبغ لحيةه باللون البني الفاتح، وعلق عليها بإيموجي وجه مبتسم بفم مفتوح.
ويتابع حساب محمد صلاح على موقع "إنستجرام" أكثر من 42 مليون شخص، وحظيت هذه الصورة الجديدة بإعجاب أكثر من 319 ألف شخص خلال ساعتين، فيما أثارت الجدل بين البعض ما بين مؤيد ومعارض.
 

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