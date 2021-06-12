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ليفربول يفجر مفاجأة عن قراره بشأن الاستغناء عن صلاح

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صلاح
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السبت، 12-06-2021 11:54 ص

حسم نادي ليفربول الإنجليزي قراره بشأن مستقبل النجم محمد صلاح لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وذكر موقع “ليفربول إيكو”، أن إدارة ليفربول، حريصة بشدة على تجديد عقد محمد صلاح، رغم عدم بدء المفاوضات حتى الآن، مع النجم المصري.
وأوضح الموقع، أن ليفربول سيفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح خلال الموسم المقبل؛ لتجديد عقده مع النادي.
وأشار الموقع، إلى أن محمد صلاح يرغب أيضا، في الاستمرار مع نادي ليفربول.
كانت تقارير صحفية، أشارت مؤخرا، إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحسبا لرحيل كيليان مبابي لاعب الفريق، إلى ريال مدريد.
وينتهي عقد محمد صلاح في نادي ليفربول، في صيف عام 2023.
يذكر أن محمد صلاح، توج، أمس، الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2020 - 2021، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.
 

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