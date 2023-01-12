مفاجأة.. قرار مرتقب بإعادة مباراة بيراميدز وفيوتشر بسبب خطأ تحكيمي فادح

قال محمد صلاح عبد الفتاح، الحكم السابق، إن قرارات الحكم محمد معروف والذي أدار مباراة فيوتشر وبيراميدز التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في بطولة الدوري، كانت غير موفقة.

وأضاف محمد صلاح خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» تقديم الإعلامي هاني حتحوت والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة اثار الجدل في قرار اختيار الحكم محمد معروف للمرة الثالثة على التوالي لإدارة مباريات بيراميدز أمام فيوتشر وهو ما جعله تحت ضغط عصبي.

وواصل عبد الفتاح، أن المباراة شهدت خطأ تحكمي فادح يستوجب إعادة المباراة، حيث أشهر الحكم البطاقة صفراء الثانية في وجه عبد الله السعيد ليخرج بعدها البطاقة الحمراء لنجم بيراميدز، وفي نفس اللحظة طالب الحكم اللاعبين باستئناف اللعب، وذلك رغم وجود عبد الله السعيد داخل الملعب وعدم مغادرته المستطيل الأخضر، واستكمل اللعب بشكل سريع حيث حاول لاعبو فيوتشر القيام بهجمة سريعة، قبل أن يشتت الكرة مدافع بيراميدز إلى خارج الملعب، ويعود بعدها الحكم لمطالبة عبد الله السعيد للخروج من الملعب.

وأشار عبد الفتاح إلى أن تلك الحالة التي أثارت الجدل في اللقاء أخطأ الحكم محمد معروف في تطبيق القانون، مضيفًا أن هذا الخطأ يستوجب إلغاء النتيجة وإعادة المباراة.