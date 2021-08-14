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مفاجأة في تشكيل الأهلي اليوم أمام إنبي

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مفاجأة في تشكيل الأهلي اليوم أمام إنبي

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السبت، 14-08-2021 11:58 ص

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إنبي في الدوري.
ويلتقي الأهلي بنظيره إنبي في مباراة ضمن الأسبوع 30 من منافسات دوري WE المصري، مساء اليوم السبت.
ويفاضل المدرب الجنوب أفريقي، بين الثنائي والتر بواليا ومحمود عبد المنعم "كهربا"، ليحل محل محمد شريف في مركز المهاجم.
ويغيب محمد شريف عن مواجهة إنبي، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية، في مباراة الإسماعيلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة إنبي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي.
ثلاثي ما قبل المهاجم: محمد مجدي "أفشه"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: والتر بواليا أو محمود كهربا.
 

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