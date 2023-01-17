مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة اليوم





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق سموحة، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الاثنين، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة.

ولم يعلن النادي الأهلي رسميًا قائمة الفريق استعدادًا لمباراة سموحة، كما هي العادة منذ تولي السويسري مارسيل كولر القيادة الفنية للقلعة الحمراء، لكن مصادر توقعت أن تأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، علي معلول.

خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، محمد مجدي افشة، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، مصطفى ميسي.

خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو، محمد شريف، شادي حسين، محمود عبدالمنعم كهربا.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، منهم برونو سافيو، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، وعمرو السولية، للإصابة، بجانب استبعاد طاهر محمد طاهر، وبيرسي تاو، لعدم الجاهزية الكاملة، فيما تم استبعاد رأفت خليل، أيمن أشرف، كريم الدبيس، ومحمد أشرف لأسباب فنية.