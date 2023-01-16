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مفاجأة.. كهربا يشارك في مباراة سموحة

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كهربا
Native
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الإثنين، 16-01-2023 09:56 ص

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بنسبة 99.9% سيتواجد في قائمة الفريق لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

 

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الأهلي قام بتجهيز كهربا فنيًا، والنادي لا يهتم بمسألة (الكيد) لإغاظة أي طرف من الأطراف، فهم يريدون الاستفادة من إمكانيات اللاعب".

وأضاف: "مصلحة الأهلي تحكم في النهاية، والنادي قام بتجهيز كهربا للمشاركة في المباريات".

وواصل: "الأهلي أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إبلاغه بمشاركة كهربا في لقاء سموحة، وتم إرسال الخطاب صباح اليوم، ولابد لهم أن يقوموا بالرد (رغمًا عنهم)، فهم مجبرين على الرد على خطاب الأهلي".

 

وزاد: "الأهلي يريد الاستفادة من اللاعب، وهناك جلسة استماع يوم 2 فبراير بعد شكوى الزمالك من عدم سداد الغرامة، بعد نهاية إيقافه 6 شهور".

 

وأتم: "رد كهربا على الفيفا سيكون واضحا بأنه يريد المشاركة من أجل تسديد الغرامة المالية وسيبلغ الفيفا بأنها غرامة مناصفة مع نادي ديبورتيفو ألافيش، وسيعرض دفع مبلغ مالي لإثبات حسن النوايا مع تقسيط الغرامة، كما أن اللاعب تخطى 28 عاما، والاتحاد الدولي يقوم بالتيسير على اللاعبين الذين يتخطون هذا السن من أجل مشاركتهم في المباريات".

 

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