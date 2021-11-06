تعرف على عقوبة «كارتيرون» بسبب ما فعله بعد القمة

السبت، 06-11-2021
11:05 ص
من المقرر أن يتم توقيع عقوبة، من قبل رابطة الأندية، على
باتريس كاتيرون، قدرها 20 ألف جنيه وفقا لـ
اللائحة، بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك
.
ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون
المدير الفني لفريق الزمالك
،
حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الأبيض أمام الأهلي الذي أقيم عقب اللقاء، الذي
أقيم، مساء أمس الجمعة، والذي خسره الفريق الأبيض.
وخسر فريق الزمالك
من الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في
المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة
الدولي، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى
9 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد الزمالك
عند 6 نقاط يحتل بهم المركز
الرابع.
في سياق آخر، قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس
كارتيرون
منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي التي
سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا
المؤهلة لكأس العالم 2022.