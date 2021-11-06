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تعليق عنيف من ميدو على هزيمة الزمالك أمام الأهلي

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ميدو
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السبت، 06-11-2021 12:24 م

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك السابق، لاعبي الفريق عقب الهزيمة أمس، الجمعة، أمام الأهلي في الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.
وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صباحً الخير على الجميع.. مبروك للأهلاوية يستحقوا فرحتهم بفريقهم كانوا نازلين مركزين وعندهم game plan واضح وتعليمات واضحة من مدربهم اللاعيبة بينفذوها بكل تفاصيلها عكس لاعبي الزمالك اللي لازم معظمهم يبصوا في المراية كويس ويسألوا نفسهم هما يستحقوا شرف اللعب للزمالك ولا لأ!”.
وأضاف: "أكيد كارتيرون عنده أخطاء زيه زي أي مدرب بيصيب وبيخطئ، ولكن أسهل حاجة إلقاء اللوم على المدرب.. اللاعيبة لازم تراجع نفسها وتعرف إن مفيش أي حاجة هتعوض جمهور الزمالك عن الإحراج اللي كلنا عيشناه امبارح إلا الفوز بالدوري السنة دي".
 

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