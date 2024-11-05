مفاجأة عن تسريب حوار الـVAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

علق الخبير التحكيمي عامر العمايرة علي حقيقة تسريب حديث حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الاهلي.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الغريب في موضوع تسريب حديث حكم الساحة محمد عادل وحكم تقنية الفيديو ميدو سلامة واللى تم سرده من أحمد عبد الباسط أن مسئولى نادى البنك الhهلي لم يطلبوا الإستماع للواقعة ولا إعادة المباراة فى حالة ثبوت التعمد لاتخاذ قرارات خطأ والأغرب أن معظم خبراء التحكيم مستفزين من التسريب ومين سرب لعبد الباسط ولم يستفزوا من الواقعة".

كان لقاء الزمالك والبنك الأهلي، شهد العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، في المباراة التي انتهت نتيجتها لمصلحة الفريق الأبيض بنتيجة 3-2.