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مفاجأة.. زيزو ينشر صورة تكشف سبب هزيمة الزمالك من أرتا سولار

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زيزو
الأحد، 17-09-2023 01:00 ص

 

 

شارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك صورة من مواجهة فريقه أمام أرتا سولار الجيبوتي التي اقيمت اليوم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

خسر نادي الزمالك اليوم أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

ونشر أحمد سيد زيزو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، صورة من مواجهة الزمالك التي أقيمت اليوم، يوضح بها خطأ المدافعين في أحد الكرات".

جدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو غاب عن مواجهة الفريق الأبيض اليوم أمام بطل جيبوتي، بسبب تعرضه للإصابة خلال المشاركة مع المنتخب في ودية تونس الماضية.

 

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