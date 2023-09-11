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تمزيق صور مرتضى منصور داخل الزمالك وإزالة صورته من لوحة رؤساء النادي

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مرتضى منصور
الإثنين، 11-09-2023 12:39 م



أكد الكابتن محمد صلاح لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن هناك منافسة قوية بين المرشح لـ رئاسة الزمالك، بين اللواء حسين لبيب، والكابتن فاروق جعفر.
وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن كلا من حسين، وفاروق، كلا منهما له مميزات، فـ فاروق جعفر لاعب كبير ومعروف، واللواء حسين لبيب تولى إدارة الزمالك من قبل.
وأوضح أن البعض قام بـ تمزيق صور مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق، من لوحة رؤساء الزمالك، موضحًا :" زعلت من الأشخاص اللي عملت كده".
وأشار إلي أن فترة مرتضى منصور، مرت، وكان يجب أن نشكره، ونساند من هو قادم، معلقًا :"خائف أن يحدث مثل هذا الأمر من يتولى رئاسة الزمالك في القادم".


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