مفاجأة حسام حسن في تشكيل المنتخب أمام بوركينا فاسو





يخوض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أول مباراة رسمية له مع الفراعنة، يوم الخميس المقبل، أمام نظيره بوركينا فاسو، ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو، بمنافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يسعى خلالها «الفراعنة» لاقتناص ثلاث نقاط جديدة للاستمرار بصدارة المجموعة الأولى للتصفيات.

صلاح جاهز لقيادة هجوم منتخب مصر

يواصل منتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته المكثفة خلال المعسكر المقام بالقاهرة، والذي يستهدف خلاله «العميد» الوقوف على تشكيل الفراعنة في لقاء بوركينا فاسو.

معنويات صلاح

ويقود محمد صلاح، كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، خط الهجوم، حيث ظهر بمعنويات مرتفعة، بعد أن لمس اهتمام التؤام حسام وإبراهيم حسن، وعدم الخوض في أي أحاديث سابقة، والاهتمام بتنفيذ جمل تكتيكية جماعية لضمان الفوز على بوركينا والتحليق منفردا في صدارة المجموعة.

مفاجآت حسام حسن ضد بوركينا فاسو

يخطط حسام حسن، لإحداث 3 مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، يوم الخميس المقبل، أولها الدفع بمصطفى شوبير في حراسة المرمى بعد تألقه مع الأهلي مؤخرا، واستغلال ارتفاع معنوياته.

فضلا عن البدء بأحمد رمضان بيكهام أو أحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسرى، نظرا لافتقاد الفراعنة لخدمات الثنائي أحمد فتوح "إصابة" ومحمد حمدي "إيقاف"، ليعود ويقرر الاستعانة بلاعب الاهلي عمر كمال عبد الواحد، إضافة للدفع بأكرم توفيق، في الوسط على حساب أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، الذي ربما يتم الاستعانة به في الشوط الثاني.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن مباراة بوركينا فاسو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد «أحمد رمضان بيكهام».

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

ويفتقد المنتخب الوطني جهود الظهير ايسر أحمد فتوح، الذي غادر المعسكر بسبب الإصابة في الكاحل، كما يفتقد الفراعنة أيضا جهود البديل محمد حمدي، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات قبل مباراة بوركينا فاسو.