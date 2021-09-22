مفاجأة.. الأهلي على وشك فسخ التعاقد مع بيرسي تاو

الأربعاء، 22-09-2021
11:44 ص
فجر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، مفاجأة عن إمكانية
رحيل بيرسي تاو
نجم الفريق في ظل إصابته بتمزق في العضلة الضامة.
وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام ” أن منتخب جنوب افريقيا أرسل خطابًا رسميًا للمطالبة
بانضمام بيرسي تاو
خلال مباراة جنوب أفريقيا أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة
لكأس العالم قطر 2022 مشددًا أن اللاعب كان مصابًا منذ انضمامه للفريق و لكن عقب
مشاركته في مباراتي جنوب افريقيا أمام زمبابوي زادت الإصابة بشكل كبير .
وأضاف أن الأهلي يرفض تماما انضمام اللاعب للمنتخب جنوب الأفريقي حتي لا
تتفاقم الإصابة ولكن في حال ضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” علي الأهلي
من أجل انضمام اللاعب سيكون عقد اللاعب في خطر و من والممكن أن يلجأ الأهلي لفسخ
التعاقد .
وأكمل أن الأهلي تعاقد مع اللاعب وهو مصاب ولكن الإصابة زات عقب مشاركته مع
المنتخب جنوب الأفريقي.