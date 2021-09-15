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بعد إعلان رحيله.. سعد سمير ينهار باكيًا أثناء وداع زملائه في الأهلي(فيديو)

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سعد سمير
Native
الأربعاء، 15-09-2021 07:05 م

بعد إعلان رحيله عن النادي، تأثر سعد سمير نجم الأهلي ولم يتمالك دموعه، في وداعه الزملاء في "القلعة الحمراء".
وأظهرت لقطات فيديو بكاء المدافع سعد سمير متأثرا برحيله عن الأهلي، بعد إعلان الأخير رحيله عن النادي.
ووافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الممتازة، لمدة موسمين.
وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية في أجواء تعكس العلاقة الطيبة بين الأهلي وفيوتشر.
وفيوتشر هو ناد كان يعرف باسم كوكاكولا، وصعد الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية، لتعلن شركة فيوتشر للاستثمارات والتسويق الرياضي الاستحواذ على الفريق في سبتمبر 2021، وتغيير اسمه.
ومنح مسؤولو الأهلي سعد سمير حرية الرحيل عن النادي، سواء بشكل نهائي أو الإعارة لأي ناد خلال الموسم الجديد، بعدما تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز، تقديرا لدوره مع المارد الأحمر كأحد قادة القلعة الحمراء بعد رحلة طويلة داخل النادي الأهلي.
 

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