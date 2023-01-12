مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا: متسمعش كلام الأسطورة





رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على قرار فيفا اليوم رفع الايقاف عن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى .

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم مع الإعلامي طارق يحي مقدم برنامج زمالكاوى: أنا عاوز كهربا .. كل يوم الغرامة بتزيد والدولار فى الطالع .. وغرامة الزمالك هتدفعها ..يعنى هتدفعها وبالفؤائد كمان.

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن محمود الخطيب رئيس الأهلى وراء أزمة كهربا بعدم سداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بعد أخلاله بتعاقده مع الزمالك.

ووجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى قائلا: لا تستمع للأسطورة .. وأوعى تفتكر انك لو كتبت حاجة باسم حد تانى مش هحجز عليها .. القانون بيقول من اول دقيقة لصدور الحكم كل ممتالكاتك سيتم الحجز عليها وإسال محاميك المحترم أشرف عبدالعزيز .

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك إجراء فورى عقب انتهاء مدة إيقاف كهربا اليوم لمدة ٦ شهور سابقة بإرسال شكوي للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا تفيد عدم سداد لاعب الأهلى الغرامة الموقعة عليه وقدرها ٢ مليون و٢٥٠ ألف دولار فى يوليو الماضي .

ومن المنتظر أن يصدر فيفا قرار جديد فى حال عدم سداد كهربا غرامة الزمالك بإيقاف اللاعب لمدة عاما أخر بجانب استمرار مضاعفة الفؤائد على المبلغ الإجمالي والتى وصلت الان لقرابة ٨٠ مليون جنيه .