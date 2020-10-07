مرتضى منصور يوجه رسائل ناريه لجمهوره بعد إيقافه

الأربعاء، 07-10-2020
08:45 م
المصريون
وجه مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك سابقاً الذي تم إيقافه مؤخراً بقرار من اللجنة
الأولمبية المصرية لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم، رسائل ساخنة
للجماهير.
وتواجد عدد من رموز نادي الزمالك ونجومه القدامى داخل
مقر النادي اليوم الأربعاء من أجل دعم مرتضى منصور
بعد قرار إيقافه من قبل اللجنة
الأولمبية، وتضمنت الرسائل الآتي:
- لم أحضر الاجتماع الذي عقده رموز كرة القدم، وذلك من
أجل أن يتحدثوا ويناقشوا الأمور دون أي ضغوط.
- لم يجرؤ أي شخص على معاقبة أي ناد في العالم، ولكن في
سابقة دون العادة عوقب الزمالك، المقصود من قرار الأوليمبية هو محاربة النادي وليس
شخص مرتضى منصور
.
- لا أتأخر أبدا على أبناء النادي وأحرص على تلبية
مطالبهم، خصوصا اللاعبين والرموز القدامى، مشددا على أنه لا يوجد ناد في العالم
يفعل ذلك، مبينا أن من صنع شعبية هذا النادي هم أبناؤه لذلك يجب تكريمهم.
- أشكركم على دعمكم ومساندتكم لي خلال هذه الفترة
الحالية لا تخافوا، شكركم على دعمكم الكبير لي.
- علمت بأن قدامى النادي وأبنائه ذاهبون لمقابلة الوزير،
"هل القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية صحيح وقانوني؟.. "بالطبع
لا".
- عمرو الجنايني وهشام نصر قاما بتقديم شكاوي ضدي في
اللجنة الأوليمبية، أبناء الزمالك يتعاملون مع الكيان بشكل خاطئ، هل الانتماء
للزمالك أصبح لعنة، وهل كل زملكاوي يسند له منصب يقوم بفرم الزمالك.
- ليست لدينا اي مشاكل مع النادي الاهلي وجماهيره، نحن
خلافنا مع شخص معين فشل في كل الاختبارات الإدارية التي خاضها.
- قرارات الأوليمبية تعد بلطجة واضحة ضدي وضد نادي
الزمالك، تم تجاهل خطاب مجلس النواب الذي حذرهم من اتخاذ اي قرار نظراً للحصانة
التي يتمتع بها أي نائب، فهذا يعد بلطجة واضحة.
- القرار صدر في وقت حساس قبل مواجهة الزمالك مع سموحة
في بطولة كأس مصر، وكل هذا يحدث ضد نادي الزمالك قبل بطولة دوري أبطال أفريقيا من
أجل إسقاط النادي.
- القرارات من الممكن أن تؤثر على الفريق قبل مباراتنا
الهامة أمام الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن الاكيد أن يتأثر
اللاعبون والجهاز الفني بهذه الأمور.
- الأمر ليس مقصودا منه مرتضى وانما يقصدون الزمالك،
بداية من تسريب العقود والقرارات التي صدرت من اللجنة الأوليمبية وفبركة فيديوهات
وغيرها من الأمور.
- أومن بمبدأ "من يخاف يمشي"، أعلم جيداً أن
وزير الشباب والرياضة شخص نظيف اليد ومحترم وهو يرى الأمور جيداً، وتعلمت أثناء
عملي في القضاء "أن السلبي مثل المرتشي"، ولكنه يعلم أن الوزير سيقوم
بدوره على أكمل وجه.
- لا تقلقوا على الزمالك، هناك مسؤولون محترمون في البلد
يعلمون جيداً قيمة النادي، والهدف من هذه الأمور عمل فتنة بأن تقوم جماهير الزمالك
بالنزول من أجل النادي ويندسون معهم، لن أسمح لهم بالفوضى، نحن ندعم الدولة
ومؤسساتها وسوف نأخذ حقنا بالقانون.
- البعض في اللجنة الأوليمبية يقول إن مصطفى مدبولي رئيس
الوزراء هو من قرر عزلي، كيف ذلك وجميع أجهزة الدولة تتعامل معي، بالطبع انا لا
أصدق هذا الكلام لأن الدكتور مصطفى مدبولي أشرف من كل الموجودين في اللجنة
الأوليمبية، فهو شخص وطني محترم.
- كنت ومازلت خلف بلدي ومؤسسات بلدي بدون أي مصلحة، لا
اخاف من اي شيء، وانا مستمر في دعمي ومساندتي لبلدي.
- أقولها مرة أخرى لجماهير نادي الزمالك، إياكم والنزول
لأي تجمع، لأن البعض يحاول استخدامكم لأمور تضر البلد.
- أجدد شكري للرموز واللاعبين القدامى على دعمهم
ومساندتهم لي ولنادي الزمالك، كما أوجه الشكر للاعبي الفريق على دعمهم على مواقع
التواصل الاجتماعي.
- تلقىت خطاب جديد من اللجنة الأوليمبية والجميع يعلم
مكان هذا الخطاب وماذا سوف أفعل به "نفسي طويل جدا".
- الفريق يسير بشكل طيب في بطولتي الدوري والكأس، وأمامه
مباراة قوية أمام الرجاء المغربي.
- إسماعيل يوسف عضو إدارة النادي سيكون رئيساً للبعثة في
المغرب ومعه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة والذي نجح بقوة مع الفريق وهذا ما
أثار الضيق عند الجميع.