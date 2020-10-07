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قرار ناري من اللجنة الاولومبية المصرية يحسم قضية مرتضى مصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور
 
الأربعاء، 07-10-2020 06:52 م المصريون

قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك، واخطرت بذلك جميع الاتحادات الرياضية .
وقالت اللجنة في خطابها للاتحادات الرياضية إن مرتضى عليه: "عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية في الزمالك".

وأضافت "عدم الاعتداد بتوقيعه في إي إجراء وعلى نائب الرئيس أو أعضاء الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس الإدارة".
وتابعت اللجنة الأولمبية في خطابها "نسخ صورة من الأوراق ترسل إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ما تضمنته التحقيقات من وقائع جنائية".

وأردفت "نسخ صورة من الأوراق ترسل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ شؤونه حيال ما يذاع عبر قناة الزمالك من عبارات تخدش الحياء العام".

وأتمت اللجنة الأولمبية البيان "نأمل عدم التعامل مع مرتضى منصور لا بشخصه أو بصفته ويكون التعامل مع نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك وعدم السماح له بحضور المباريات، وحال مخالفة ذلك على الاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العقوبات".
 

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