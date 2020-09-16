تحذير شديد اللهجة من مرتضى منصور

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تهديدا شديد اللهجة للنادي الذي سيتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق.

وقال "مرتضى"، لا يهمني اسم النادي الذي تعاقد مع كارتيرون، وسيكون لنا ردة فعل على هذا النادي ورئيسه، لافتا إلي أن شُغل الخطف والقرصنة لا يجوز أن يتم بين دول أو أندية محترمة، هناك شبه مؤامرة حدثت لناد محترم ولن أسكت».

وتابع: «بهذا القرصنة الرياضة ستفسد السياسة، إذا كان نادي التعاون هو الوجهة المقبلة فنحن من نمد أيدينا للأندية العربية، حيث سبق لنا السماح بانتقال مصطفى فتحي إلى هناك».

وأضاف : هناك وفد سيذهب إلى أوروبا لرؤية المدربين المرشحين والاجتماع بهم، وبمجرد وصول المدرب الجديد سيشكل جهازه».