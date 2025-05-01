لحظة سقوط أحمد شديد قناوي مغشيًا عليه أثناء المباراة

أثار أحمد شديد قناوي الفزع لدى الجماهير بعد سقوطه المروع وتعرضه للإغماء خلال مباراة فريقه لافيينا ضد بلدية المحلة والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 بدوري المحترفين.

وشهدت مباراة لافيينا سقوط اللاعب أحمد شديد قناوي بعد ارتطام الكرة في وجهه، ليسقط على أرض الملعب ويتعرض للإغماء.

وتدخل الجهاز الطبي للفريق الذي قام بعمل الإسعافات الأولية، ليخرج اللاعب ويتم استبداله من اللقاء بقرار عمر جمال المدير الفني لفريق لا فيينا.

وتمكن اللاعب من استعادة وعيه والتواجد على دكة بدلاء الفريق بشكل طبيعي، ليتم استئناف المباراة.