زيزو يرد على بيان الزمالك: تعرضت لتهديد وترويع لتجديد تعاقدى مع النادى

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، محامى اللاعب أحمد سيد زيزو، خلال شكوى رسمية قدمها أمس إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يتهم فيه مجلس إدارة الزمالك بترويع اللاعب وإهانته.

وجاء بالشكوى التى تقدم بها محامى زيزو، أن اللاعب متعاقد مع نادي الزمالك، وينتهي مدة تعاقده مع النادي بنهاية موسم 2024/2025، طبقا لشروط وبنود عقد اللاعب والموثق باتحاد كرة القدم.

وأضافت الشكوى، أنه هناك رغبة من مسئولي نادي الزمالك في ترويع وتهديد اللاعب وإثارة الفتن ليتم تجديد التعاقد مع اللاعب، طبقا لرغبة وإرادة مسئولي نادي الزمالك وبشروطهم، بالرغم أن لن له مستحقات مالية عن عام 2023/2024 و عام 2024/2025، كما قام موظفو نادي الزمالك بناءً على توجيهات من إدارة النادي ومسئوليه، بنزع صورة اللاعب من على جدران النادي من داخل "ملعب ناشئي الزمالك"، والقيام بتمزيقها والدهس والبصق عليها، وتوجيه السياب بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، وهو الأمر الذي يحض على العنف والكراهية.

ووفق شكوى اللاعب: بعد الدليل الدامغ على أن ذلك بناء على توجيهات من إدارة نادي الزمالك، هو إعداد وتجهيز كافة المعدات المساعدة التي تساعد العاملين على اعتلاء الجدران داخل نادي الزمالك، وإزالة ونزع صورة اللاعب وطرحها أرضاً وتمزيقها والبصق عليها، وتوجيه السباب إليه وترويعه، وتصوير هذا الحدث ونشره على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لترويع اللاعب وتهديده، وهو الأمر الذي يُثير الفتن في الشارع الكروي، ويثير الجماهير ضد اللاعب والذي أدى إلى تخوفه من الذهاب لنادي الزمالك.