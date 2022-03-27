بعد تغريمه 500 ألف دولار.. موسيماني: «شكرًا يا خطيب»

الأحد، 27-03-2022
09:08 ص
عبر بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته
بوجوده داخل القلعة الحمراء.
ونشر موسيماني
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
تويتر، فيديو للجماهير الحمراء داخل الاستاد، وعلق قائلا: “من هذه المباراة، هبطت هنا
مرتديًا المسارات الحمراء وتغيرت حياتي الكروية الدولية إلى العظمة…. شكرا يا كابتن خطيب”.
أكد تقرير صحفي، أن قضاء جنوب أفريقيا أصدر حكما بتغريم
بيتسو
موسيماني
المدير الفني لفريق الأهلي، 500 ألف دولار لصالح نادي صن داونز.
وذكرت صحيفة “Sunday
World” الجنوب إفريقية، أن نادي
صن داونز حصل على حكم قضائي بتغريم موسيماني
8 ملايين راند “أي ما يعادل 500 ألف دولار
تقريبا”، بسبب رحيله المفاجئ عن تدريب الفريق في 2020، من أجل قيادة الأهلي.
كان موسيماني
تولى قيادة الأهلي في 1 أكتوبر من عام 2020،
خلفا للمدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي رحل عن تدريب المارد الأحمر لأسباب عائلية.
يذكر أن النادي الأهلي أعلن موخرا، تجديد عقد بيتسو موسيماني
لمدة موسمين.