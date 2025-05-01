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أحمد ماهر يرد على صورته مع مديرة مدرسة الطفل ياسين

الخميس، 01-05-2025 11:44 ص

 

رد الفنان أحمد ماهر، على الصورة المتداولة له عبر السوشيال ميديا مع مديرة مدرسة واقعة "ياسين" طفل دمنهور الذي تعرض لهتك عرضه.

 

وقال أحمد ماهر، عن الصورة المتداولة،: "دي صورة قديمة، وأنا معرفش الست دي وهى واحدة طلبت تتصور معايا بس كدة".

 

وقضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، الأربعاء، بمحكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

 

واقتصرت جلسة اليوم على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة مع حظر دخول وسائل الإعلام.

 

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

 

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

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