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"يا كده يا امشي".. رسالة مفاجئة من عمرو السولية للأهلي

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الأحد، 04-05-2025 02:03 ص
 فاجأ نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة القلعة الحمراء،  مساء السبت، برسالة حاسمة؛ تمهيدًا لرحيله عن المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات عبر شاشة شبكة قناة "إم بي سي مصر 2": “بالنسبة للنجم عمرو السولية، هو طلب توضيح موقفه من مجلس النادي الأهلي، وفي حالة عدم احتياج الفريق لخدماته؛ يجب السماح له بالتفاوض في العقود المقدمة له”.
وتابع: “أما سبب تعثر مفاوضات الأهلي مع اللاعب رامي ربيعة إنه طلب 40 مليون جنيه في الموسم الأول، بالإضافة إلى 45 مليون خلال الموسم الثاني بإجمالي 85 مليونا في موسمين”.
وأتم: "وبسبب مطالب رامي ربيعة المرتفعة للغاية، توقفت مفاوضاته مع النادي الأهلي في التوقيت الجاري».

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