تفاصيل انفـ.جار خط غاز أكتوبر.. 3 وفيات و11 مصابًا (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في تفحم عدد من السيارات إثر انفجار خط غاز على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

مصادر أمنية مسؤولة قالت إن طريق الواحات شهد كسرا بماسورة غاز خط 128 ضغط 7 بار بمدخل جهاز مدينة 6 أكتوبر.

أوضحت المصادر أن الكسر ناتج عن أعمال حفر من إحدى شركات المقاولات بدون تنسيق مع شركة الغاز.

حسب المصادر، نتج عن الكسر حريقا هائلا أدى إلى تفحم 10 سيارات ودراجة نارية القادم من الواحات اتجاه جهاز 6 أكتوبر.

أسفر عن الحريق 3 وفيات و11 مصابا نقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد التخصصي وأكتوبر المركزي وسط جهود كبيرة من إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.









