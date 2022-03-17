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قرارات مفاجئة من «موسيماني» في تشكيلة الأهلي أمام المريخ

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قرارات مفاجئة من «موسيماني» في تشكيلة الأهلي أمام المريخ

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موسيماني
Native
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الخميس، 17-03-2022 12:27 م

قال الإعلامي محمد شبانة  "استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي علي إجراء تغييرات في تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة هامة أمام المريخ السوداني بعد غد الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.
وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: : "أولى التغييرات تتضمن عودة أحمد عبد القادر للتشكيل الأساسي بعد أن جلس احتياطيا على دكة البدلاء في مباراة صن داونز في ظل شكوى بيرسي تاو من إجهاد في العضلة الأمامية.
وواصل: "ثاني التغييرات عودة محمد هاني للمشاركة في الجانب الأيمن وذلك وفقا لحالته الفنية بعد أن غاب عن المباراة السابقة بسبب الاصابة أو الدفع بحسين الشحات بعد شكوى كريم فؤاد من كدمة في الأمامية والتي تعرض لها في لقاء صن داونز الجنوب أفريقي.
 

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