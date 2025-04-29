مفاجأة.. نادي عربي سيشارك في كأس العالم يتواصل مع كولر

كشفت تقارير صحفية أن نادي الترجي أجرى اتصالات بالمدرب السويسري، مارسيل كولر، بعد توجيه له الشكر من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

ووفقا لموقع"كاف سوبتر" التونسي، فإن مسؤولو الترجي تواصلوا مع مارسيل كولر عن طريق وسطاء، من أجل إقناعه في تولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضح الموقع أن النادي التونسي يرى أن المدرب السويسري هو الخيار الأفضل خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل خوض كأس العالم للأندية.

واختتم الموقع أن كولر على استعداد لتخفيض راتبه من أجل الرد على الأهلي بتدريب فريق كبير داخل القارة الأفريقية بكأس العالم.