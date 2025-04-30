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مفاجأة.. اتحاد الغرف التجارية: الذهب سيصل إلى 5 آلاف جنيهًا قريبًا

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الأربعاء، 30-04-2025 12:19 م

 

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر ستعود للارتفاع خلال الفترة المقبلة، متوقعا وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه قريبا.

 

وأوضح ميلاد – وفق مصراوي- أن الأسباب التي دفعت الذهب للارتفاع مؤخرًا لا تزال قائمة، وعلى رأسها حالة عدم الاستقرار العالمي واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يبقي الذهب في مسار صاعد.

وأشار ميلاد إلى أن التذبذب الحالي في الأسعار ما هو إلا انعكاس للتحركات العالمية في سعر الأوقية، لكنه يعتقد أن موجات الارتفاع قد تعود مرة أخرى قريبًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

 

واستبعد ميلاد أن يشهد السوق تراجعًا كبيرًا في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلًا: إن "كل دواعي الارتفاع ما زالت موجودة، وبالتالي من الصعب الحديث عن انخفاضات حادة في الوقت الحالي".

 

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، قائلا: إن سعر جرام الذهب عيار 21 قد يقترب من مستوى 5 آلاف جنيه، رغم التراجعات الحالية.

 

وأشار إلى أن اتجاه السوق العالمي خلال عام 2025 لا يزال صعوديًا، ما يدعم احتمالات تجاوز سعر الجرام عيار 21 مستوى 5 الآف جنيه قريبا.

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