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هبة تطلب الخلع: بيودي بنتي للبواب

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الخميس، 01-05-2025 11:22 ص

 

أقامت “هبة. م”، دعوى خلع ضد زوجها الذي يعمل محاسبا، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، مطالبة بإنهاء حياتها الزوجية، بسبب إهماله الشديد وتهربه من مسؤولياته الأسرية.

 

وقالت الزوجة في دعواها، إنها تزوجت من المدعى عليه منذ أربع سنوات، ورُزقا بطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، مؤكدة أن زوجها لا يهتم بشؤون المنزل ولا يشاركها في تربية طفلتهما، ويقضي أغلب وقته على المقاهي برفقة أصدقائه.

 

وأشارت إلى أنها كانت تقوم بدور الأم والأب معا، إذ تتحمل وحدها مسؤولية تلبية احتياجات المنزل ورعاية الطفلة، في حين اعتاد زوجها الاتكال عليها في كل شيء.

 

وأوضحت أن والدتها أصيبت بوعكة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية، فذهبت لزيارتها بالمستشفى، وطلبت من زوجها أن يرعى الطفلة خلال غيابها، إلا أنها فوجئت بترك الطفلة لدى حارس العقار.

 

ونشبت مشاجرة بين الزوجين انتهت بتعدي الزوج عليها بالضرب المبرح ورفضه تطليقها، الأمر الذي دفعها للجوء للقضاء ورفع دعوى خلع ضده، ولا تزال قيد النظر أمام محكمة الأسرة حتى الآن.

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