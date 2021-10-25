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مرتضى منصور يعلن عن أول 3 قرارات بعد «عودته للزمالك»

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مرتضى منصور
Native
الإثنين، 25-10-2021 11:44 ص

اتخذ المستشار مرتضي منصور، ثلاث قرارات حاسمة بعد خروجه من جلسة المحكمة، بعد ان قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعنه والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه لرئاسة النادي.
القرار الأول : الحفاظ على استقرار الفريق الأول ورفض تولى المهمة في الوقت الحالي على أن يقوم بالعودة لمكانه عقب مباراة الزمالك أمام الأهلي في بطولة الدوري .
القرار الثاني : الابقاء علي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم علي رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك خصوصا بعد حصده لقب بطولة الدورى العام الماضي وأداء الفريق في انطلاقة بطولة دورى أبطال أفريقيا .
القرار الثالث: لا شيء يمنع دخول مرتضى منصور الانتخابات القادمة لنادي الزمالك ولكن لم يتخذ قراراً حاسماً حول خوضه.
وكانت طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
 

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