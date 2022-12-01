مرتضى منصور يحسم مصير خالد الغندور في قناة الزمالك

الخميس، 01-12-2022
01:19 م
حسم مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك، مصير المذيع ولاعب النادي السابق خالد
الغندور في القناة.
وقرر مرتضى منصور
تجديد التعاقد مع "الغندور" بعد انتهاء عقده
داخل قناة الزمالك
بشكل رسمي أمس الأربعاء الموافق 30 نوفمبر .
وقرر مرتضى منصور
بشكل نهائي تجديد التعاقد مع خالد الغندور
وسيكون هناك
جلسة بين الطرفين السبت المقبل للتجديد بشكل رسمي وإعلان بقاءه داخل قناة النادي .
ومن المقرر أن يقدم خالد الغندور
3 حلقات في الأسبوع عبر برنامج زملكاوي في
قناة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا لرؤية المسئولين عن القناة
بقيادة مرتضى منصور
.
وكان خالد الغندور
أعلن قبل عدة أيام أن عقده ينتهي مع قناة الزمالك
بشكل
رسمي 30 نوفمبر 2022 ، ويرى مسئولو القناة أن الغندور يستحق تجديد التعاقد معه
باعتباره واحد من المذيعين الجيدين داخل القناة .