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مجلس إدارة الأهلي: عودة كهربا للملاعب في هذا التوقيت (فيديو)

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الاهلي
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الخميس، 15-12-2022 09:39 ص

كشف الإعلامي محمد شبانة عن كواليس اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، وما تم مناقشته في الأمور الخاصة بأزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وموعد عودته للملاعب.

 

وقال شبانة خلال تصريحاته على فضائية etc في برنامج بوكس تو بوكس، إن كهربا على موعد مع العودة للملاعب قريباً، وهذا يسعد العديد من زملائه.

 

وتابع: تم مناقشة ملف كهربا، وتم التأكيد على إنهاء الأزمة قبل منتصف يناير المقبل، وسيشارك بشكل رسمي ويتم قيده إفريقيا.

 

وأضاف شبانة، أن مجلس الإدارة أيضا ناقش ما حدث في صالة نادي الزمالك، وتم مناقشة الأمر (بشكل مضحك) لكن تم الاتفاق على ضرورة التركيز في العمل الإداري وفرض الاستقرار فقط، وعدم الالتفات لأي أمور آخرى.

 

وأكمل: "الاهلي يستعد للإعلان عن راعي جديد، وسيصل إلى 7 رعاة، والتي سيجني خلالها أكثر من 2 مليار جنيه".

 

 

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