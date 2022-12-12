4 أندية.. اتحاد الكرة يعلن تغيير نظام بطولة السوبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بالاتفاق مع رابطة الأندية تغيير نظام بطولة
السوبر المصري المحلي.
واستقر اتحاد الكرة على ان يقام السوبر المصري بين 4 فرق وليس بطل الدوري
وبطل الكاس كما هو الحال منذ انطلاق البطولة عام 2000.
ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المحلي المصري بين 4 فرق، من بينهم بطل
الدوري وبطل الكأس وسيتم خلال الفترة المقبلة تحديد معيار اختيار الفريقين الآخرين
للبطولة.
يذكر أن الأهلي صاحب آخر نسخة لبطولة السوبر المصري لموسم 2020-2021، والتي
فاز بها على حساب الزمالك بنتيجة 2-0، في لقاء احتضنه استاد هزاع بن زايد
بالإمارات.