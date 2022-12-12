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4 أندية.. اتحاد الكرة يعلن تغيير نظام بطولة السوبر

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4 أندية.. اتحاد الكرة يعلن تغيير نظام بطولة السوبر

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اتحاد الكرة
Native
Teads
الإثنين، 12-12-2022 09:46 ص

 

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بالاتفاق مع رابطة الأندية تغيير نظام بطولة السوبر المصري المحلي.

 

واستقر اتحاد الكرة على ان يقام السوبر المصري بين 4 فرق وليس بطل الدوري وبطل الكاس كما هو الحال منذ انطلاق البطولة عام 2000.

 

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المحلي المصري بين 4 فرق، من بينهم بطل الدوري وبطل الكأس وسيتم خلال الفترة المقبلة تحديد معيار اختيار الفريقين الآخرين للبطولة.

 

يذكر أن الأهلي صاحب آخر نسخة لبطولة السوبر المصري لموسم 2020-2021، والتي فاز بها على حساب الزمالك بنتيجة 2-0، في لقاء احتضنه استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

 

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